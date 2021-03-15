Посольство Израиля отметило рост популярности России для международного туризма

Москва, 16 марта. Столица России набирает популярность у израильских туристов. Об этом ФАН заявил советник посольства Израиля в России Владимир Шкляр в ходе организованной ведомством пресс-конференции, посвященной вопросам туризма.

«Если раньше путешественники предпочитали такие направления, как Барселона, Прага или Будапешт, то в последнее время въездной туризм израильтян в Россию растет быстрее, чем россиян — в Израиль», — заявил Шкляр.

На мероприятии также выступал Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в России Александр Бен-Цви, который отметил важность российских туристов для Израиля: россияне занимают третье место по количеству посетивших эту ближневосточную страну. Он обратил внимание, что россияне, посетившие Израиль в 2019 году, в большинстве своем оценили поездку как «отличную» или «очень хорошую».

«Туризм в Россию из Израиля можно условно разделить на три группы, — пояснил посол. — Это люди, которые едут в Россию, чтобы встретиться с родными и друзьями; те, кто хотят посетить Москву и Петербург ради достопримечательностей; и бизнес-туризм. К сожалению, лишь немногие смотрят на туризм как на стимулятор бизнеса. Между тем, Россия является очень привлекательным направлением для бизнес-инвестиций из Израиля».

На пресс-конференции поднимались также вопросы двустороннего признания вакцин. Александр Бен-Цви выразил надежду, что Израиль станет первой страной, успешно поборовшей коронавирус.

«Около 4 млн [израильтян] прошли вторую прививку. Порядка 65% взрослого населения Израиля полностью вакцинированы, — заявил посол. — Страна была разбита на зоны опасности по заражению. Уровень безопасности у нас очень высокий: сейчас большая часть крупных городов находится в «желтой» и «зеленой» зонах. Израиль ведет работу над собственной вакциной. Ее преимущество в том, что достаточно лишь одной инъекции».

Руководитель израильского диппредставительства обратил внимание на знаменательную дату: в 2021 году Россия и Израиль празднуют тридцатилетие возобновления дипотношений. Александр Бен-Цви отметил, что он лично стоял у истоков этого события, поскольку работал в то время переводчиком на встрече на высочайшем уровне. Глава посольства подчеркнул, что Россия и Израиль имеют много общего, процитировав песню Владимира Высоцкого «Лекция о международном положении».

Он также отметил, что Израиль, в отличие от ряда стран Европы, празднует День победы 9 мая.

«Около миллиона человек в Израиле — русскоговорящие, поэтому никому не надо объяснять, почему мы празднуем День Победы 9 мая, как и Россия», — заключил посол Израиля.

В ходе конференции также поднимались вопросы расширения номерного фонда гостиниц израильских курортов и грядущее большое открытие страны для международного туризма. Александр Бен-Цви подчеркнул, что Израиль надеется полностью открыться самое позднее к маю текущего года.