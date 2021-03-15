Азиза рассказала о позднем звонке Киркорова после «Маски»

Москва, 15 марта. Певица Азиза после скандального ухода из шоу «Маска» оправдалась перед фанатами. Она призналась, что не смогла сдержать слез во время эфира.

Выпуск, на котором «Маску» покинул Пингвин, шокировал многих поклонников. После того как была снята маска, настигла гробовая тишина, а Азиза стояла на сцене недовольная, едва сдерживая слезы. Звезда даже не смогла исполнить песню на бис.

Азиза, увидев в голове ведущего часть своего костюма, призналась, что у нее промелькнула мысль: — «обезглавленный пингвин». По ее словам, если бы остановили съемку и можно было бы записать еще один дубль, то она собралась бы с силами и исполнила песню.

Особенно грустно стало артистке, когда после шоу раздался звонок Филиппа Киркорова, которого очень расстроило ее выбывание из шоу.

«Он опять просил прощения и сказал, что… А впрочем… Филипп Бедросович, как человек честный, умеющий осознавать свои ошибки, совершенные в силу человеческого фактора, умеющий ценить настоящих артистов и вообще все настоящее, сам все расскажет», — написала артистка на своей странице в социальной сети Instagram.

Знаменитость покинула шоу на позапрошлой неделе. В это воскресенье из проекта ушел Банан. В его костюме скрывался народный артист Юрий Стоянов.