Расставшаяся с бойфрендом Семенович пришла на свой день рождения с новым кольцом

Москва, 15 марта. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович устроила праздник в честь своего дня рождения, куда пришла с новым роскошным кольцом.

Певице исполнился 41 год 1 марта, однако праздничные торжества по поводу знаменательной даты знаменитость растянула надолго. Например, на прошлой неделе Семенович устроила в одном из московских ресторанов вечеринку для друзей, на которой присутствовали Татьяна Навка, Анастасия Гребенкина, Эмма Салимова, Алика Смехова, Анжелика Крылова и Василиса Даванкова. Гости преподнесли певице шикарные подарки, например, золотые серьги, эксклюзивную джинсовую куртку на дорогом меху и профессиональную косметику.

«Однако больше всех гостей заинтересовал подарок, который красовался на пальце Анны Семенович — это новое кольцо с бриллиантом. Как известно, некоторое время назад певица рассталась со своим молодым человеком», — сообщила ФАН пиар-директор Анны Семенович.

Никто из друзей певицы пока ничего не слышал о ее новых отношениях. Раскрывать, кто сделал ей такой дорогой подарок, экс-солистка «Блестящих» отказалась даже близким подругам. Есть вероятность, что бриллиантовое кольцо может означать начало нового романа Семенович.

На следующий день после вечеринки певица сделала себе главный подарок — отправилась на отдых в Египет вместе с подругами. Исполнительница показала поклонникам фото без макияжа, сделанное во время ее отпуска в теплой стране.