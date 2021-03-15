Монтян выяснила, что говорят бойцы ВСУ о планах Киева по наступлению в Донбассе

Донецк, 15 марта. Стягивание военной техники и прибытие делегации НАТО во главе с генерал-лейтенантом Роджером Клутье могут свидетельствовать о скором возобновлении огня в Донбассе.

Украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян посетила населенные пункты у линии соприкосновения. Она сообщает, что по словам местных жителей, с 21 февраля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизируются после затишья. Жители прифронтовых территорий опасаются того, к чему может привести эскалация, передает «Экономика сегодня».

По мнению Монтян, люди совершенно не понимают, для чего это нужно, ведь у них на той стороне есть и друзья, и родственники. Население региона, которое общается с военными украинской стороны, сообщает, что даже бойцы ВСУ не знают, чего ожидать. Как заявляет адвокат, маневры Киева не означают, что в скором времени состоится наступление. Даже массовое распространение среди украинцев повесток в армию является лишь демонстративным, ведь их не будут вручать под расписку.

Монтян предполагает, что и прибытие представителей Североатлантического альянса не является однозначным подтверждением скорой эскалации.

«Думаю, делегация НАТО прибыла, чтобы убедиться, что в войсках — полный развал, алкоголизм, наркомания, расхищение бюджетов и полное нежелание идти в атаку. Ничего другого выяснить они не могут. Об этом открыто говорят сами военные», — заявила Монтян в эфире телеканала Union.

Адвокат прибыла в Донецк ввиду тревожных предпосылок активности ВСУ, однако по ее мнению, жизнь людей там не изменилась после ее предыдущих визитов.

Ранее RT сообщал, что в ДНР обвинили ВСУ в обстрелах Донбасса. На этом фоне колумнист ФАН Алексей Суконкин поделился мнением, стоит ли ждать российских миротворцев в Донбассе.