Украинские поисковики передали России останки солдат-красноармейцев, погибших в годы ВОВ

Москва, 15 марта. Представители украинских поисковиков передали в Россию останки красноармейцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Передача останков солдат была организована в два этапа. В военном ведомстве сообщили, что сама передача и траурный митинг прошли в украинском городе Чернигов и на нейтральной полосе у перехода «Три сестры» в Брянской области. Одновременно с этим на Украину были переданы останки троих военнослужащих Красной армии, уроженцев УССР. Они были обнаружены в России в 2020 году.

В МО России сообщили, что во время проведения поисковых работ были обнаружены захоронения солдат РККА, которые погибли во время войны. Благодаря запискам из солдатских медальонов удалось разыскать родственников 21 из них.

На траурной церемонии на Федеральном военном мемориальном кладбище в Москве присутствовал заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин. Он заметил, что сегодня павшие бойцы шагнули в бессмертие.

Ранее стало известно, что историки России и Германии обнародуют новые документы о Великой Отечественной войне.