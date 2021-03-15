Белый салон Mercedes-Benz испортили обычные черные джинсы

Саранск, 15 марта. Черные джинсы окрасили премиальный Mercedes-Benz. Житель Курганской области подал иск на производителя одежды.

Мужчина приобрел указанные джинсы в фирменном магазине за 1,5 тыс. рублей. Страшно обрадовавшись бюджетным и приятным приобретением, владелец дорогого автомобиля сильно пожалел об этой покупке.

Как оказалось, черная ткань джинсов соприкоснулась с передними белыми кожаными сиденьями Mercedes-Benz GL 550 и окрасила их. Также пострадала внутренняя облицовка передних дверей машины, которая потемнела и лишилась первоначальной белизны.

Спустя какое-то время выявились и другие недостатки дешевых брюк. Так, помимо плохо закрепленного красителя, на джинсах были ужасно обработаны швы, а также ненадежно пришит пояс и некачественно выполнена обметка. Житель Курганской области подал исковое заявление в суд, где потребовал возместить ему ущерб в размере 239 тысяч рублей.

Судебная инстанция оказалась на стороне автовладельца и обязала магазин выплатить пострадавшему в общей сложности 370 тысяч рублей. Помимо самого штрафа, сумма включает непосредственно стоимость джинсов, убытки, связанные с испорченной обивкой, и компенсацию морального вреда.