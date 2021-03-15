Екатеринбургский школьник покурил вейп и лишился зубов

Екатеринбург, 15 марта. Медики госпитализировали ребенка, который пострадал при взрыве вейпа. В результате инцидента мальчику выбило зубы.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел на территории одного из образовательных учреждений города. Днем ученик школы достал электронную сигарету и начал ее курить. В какой-то момент прозвучал хлопок, и устройство взорвалось у мальчика прямо во рту.

В результате ЧП подросток лишился нескольких зубов. После инцидента его доставили в одну из городских больниц, а затем отправили на амбулаторное лечение. В полицию Екатеринбурга заявление о случившемся пока не поступало.