Корнилов назвал актом агрессии против России ограничение YouTube фильма о Ржеве

Ограничение YouTube показа фильма «Ржев. 500 дней в огне» — акт информационной агрессии против России. Об этом заявил в интервью ФАН политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Видеохостинг YouTube ограничил показ фильма «Ржев. 500 дней в огне» о Ржевской битве и о строительстве мемориала. В видео нет сцен насилия, боевых действий, но сервис теперь покажет его только зрителям старше 18 лет, а также уберет из рекомендаций и продвижения.

Кроме того, уже авторизованным пользователям, которые не попадают под возрастное ограничение, YouTube показывает предупреждение о том, что фильм «может оказаться неприемлемым». Кроме того, ранее YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», пометив его как «неприемлемый» и «оскорбительный». А до этого видеосервис ввел ограничения по отношению к документальному фильму «Беслан».

Политолог Владимир Корнилов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал действия американского видеохостинга. По его словам, YouTube ограничивает только российский контент, что говорит об акте информационной агрессии против РФ.

«Это не первый, к сожалению, и не последний акт информационной агрессии против России. Вы же понимаете, что вот эти вот объяснения, что сцены фильма «могут оказаться неприемлемыми», не выдерживают критики. Тогда вообще необходимо ограничить все военные передачи о Первой и Второй мировых войнах, в них же полно информации и хроники боевых действий, похорон и так далее. Но почему-то ограничивают те фильмы и передачи, которые так или иначе могут трактоваться как «пророссийские», — указал эксперт.

Корнилов напомнил о том, что недавно YouTube также залакировал фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» по надуманным обвинениям. А все из-за того, что в ролике показали реальные кадры избиения крымских активистов украинскими националистами под Корсунем-Шевченковским в 2014 году.

«Вы обратите внимание на эти неловкие объяснения YouTube по поводу фильма «Крым. Путь на Родину». Там, видите ли, содержатся страшные кадры избиения активистов под Корсунем-Шевченковским в 2014 году. Если набрать в поисковике видеохостинга «Корсунь-Шевченковский. 2014 год», то можно увидеть массу видео с оригинальными кадрами этих избиений. Но никто ничего не ограничивает. Убивать на камеру можно, если это делают украинские националисты. Однако нельзя делать передачу на основе этих кадров, потому что дальше объясняется, кто такие эти бандюганы, напавшие на активистов. Такая ситуация и с фильмом «Ржев. 500 дней в огне». Однако ничего, где хают Россию, заблокировано не будет. Приведу свежий пример, связанный с Facebook. Я вчера посмотрел, как соцсеть моментально блокировала видео и фото, на которых голландская полиция избивает протестующих в Гааге. Но никто не блокировал кадры действий белорусской милиции в прошлом году. Оказывается, что Белоруссию показывать можно, а Голландию — нельзя», — заявил он.

Собеседник ФАН также ответил, как Россия должна реагировать на подобные действия со стороны американских ресурсов. По его мнению, необходимо брать пример с КНР.

«Мы видим, как уже реагирует Роскомнадзор, обкатывая на Twitter давно обсуждаемую идею по поводу замедления трафика. Возможно, это коснется и YouTube. Но как верно заметил Владимир Путин, тут я с ним согласен и солидарен, перед тем, как окончательно блокировать пропагандистские средства информационной войны против России, необходимо сначала создать свои платформы, которые могли бы их адекватно заменить. Нужно брать пример с Китая», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в России завершаются съемки фильма «Небо». Новая картина посвящена истории российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем на севере Сирии в 2015 году.