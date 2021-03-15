СК РФ просит отправить в СИЗО экс-начальника отдела петербургской таможни

Москва, 15 марта. Следственный комитет РФ ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО для экс-начальника отдела петербургской таможни по делу о взятке в 20 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании бывшего руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По информации источников в правоохранительных органах, обвиняемого доставили для проведения следственных действий в Москву.

«Ему официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие будет ходатайствовать о его аресте», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Ирины Софинской, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на один месяц и 12 дней.