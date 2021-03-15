Депутаты парламента Ливии прибыли в Тобрук на принятие присяги кабмином

Тобрук, 15 марта. Депутаты Палаты представителей Ливии прибывают в Тобрук на принятие присяги премьером Абд аль-Хамидом Дабибой и кабмином. Корреспонденты ФАН, находящиеся в аэропорту, рассказали, что приземлился первый из пяти самолетов с парламентариями.

Встреча состоится во временной штаб-квартире, о чем ранее сообщал пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек. Изначально заседание планировали провести в Бенгази, однако мероприятие перенесли по «материально-техническим причинам».

В среду, 10 марта, Палата представителей вынесла вотум доверия временному правительству. Решение приняли о по итогам трехдневного заседания в городе Сирт.