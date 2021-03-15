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В Астрахани за превышение полномочий задержан начальник местной таможни

В Астрахани за превышение полномочий задержан начальник местной таможни

Астрахань, 15 марта. Правоохранительные органы задержали главу астраханской таможни Ильдара Саидова за превышение должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям.

Причиной задержания начальника таможни Астрахани стала организация провоза товаров для крупного ретейлера. Следователи будут ходатайствовать об аресте Саидова, в ближайшее время его доставят в Москву для следственных действий.

Незадолго до этого в Санкт-петербурге арестовали бывшего руководителя отдела петербургской таможни Олега Гусева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Для проведения следственных действий его отправили в столицу.

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