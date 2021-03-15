Африканский банк развития прогнозирует рост ВВП Марокко на 4,5% в 2021 году

Рабат, 15 марта. Африканский банк развития прогнозирует рост валового внутреннего продукта Марокко на 4,5% в 2021 году, сообщает информационное агентство Morocco World News.

Аналитики финансово-кредитного учреждения в ежегодном докладе об экономических перспективах на Африканском континенте отметили, что предполагаемый подъем ВВП королевства тесно связан с сельскохозяйственным сектором страны.Эксперты обратили внимание на обнадеживающие показатели экспорта, которые свидетельствуют о его планомерном восстановлении. Прежде всего это касается автомобильных комплектующих, а также фосфатных удобрений.

По данным банка развития, туристический сектор Марокко на текущий момент является наиболее пострадавшим на фоне пандемии коронавируса. Доходы отрасли сократились на 53,8% в минувшем году, что повлекло убытки в размере 4,77 млрд долларов США. Такой спад после увеличения на 7,8% в 2019 году вызван закрытием границ и различными изоляционными мерами, предпринятыми правительством. Специалисты банка уверены, что для восстановления туризма после стагнации Рабату потребуется еще много времени и усилий.

В отчете отмечается, что сейчас власти североафриканского государства активно реализуют новую модель, которая позволит решить накопившиеся социально-экономические проблемы и значительно сократить дефицит бюджета. Немаловажным фактором являются инициативы королевства по укреплению партнерства с другими странами. Это способствовало получению крупных кредитов — 3 млрд долларов США от Международного валютного фонда и 460 млн долларов США от Африканского банка развития.

Недавний прогноз Всемирного банка подтверждает расчеты. Согласно ему, рост марокканской экономики в 2021 году составит около 4%. Аналитики подчеркивают, что решение правительства о выпуске облигаций на миллиард евро позволит укрепить валютные резервы, что в совокупности с увеличением объемов сельскохозяйственного производства даст в краткосрочной перспективе хорошие результаты.