Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Москва, 15 марта. Россия и Белоруссия являются не друзьями, а, скорее, братьями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что заявление белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у страны друзей во всем мире маловероятно относится к России.

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России», — сказал он в ответ на вопрос о том, как такую риторику расценивают в правительстве.

Он напомнил, что Россия и Республика Беларусь являются членами Союзного государства.

«И, скорее, мы не друзья, а братья», — добавил Песков.

Напомним, 8 декабря 1999 года обе страны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.