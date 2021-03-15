Социальную политику Российской Федерации обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 15 марта. В понедельник, 15 марта, в 17:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Социальная политика государства — что сделано, что можно сделать еще».
В России действительно очень развита система оказания помощи, она охватывает широкие слои населения. Меры социальной помощи и поддержки оказываются в отношении:
— граждан, получающих государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами по рецептам врача, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
— семей, имеющих детей-инвалидов;
— граждан, которым предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно;
— граждан, получающих субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг; родственников военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, и многих других категорий.
В ходе эпидемии материальная помощь была оказана еще более широкому кругу лиц — например, всем семьям, имеющим детей.
В студии пресс-центра о текущей ситуации с оказанием социальной помощи расскажет председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, депутат Государственной думы Сергей Вострецов, другие специалисты.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
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