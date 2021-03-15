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Власти Боливии отправили под арест экс-президента Жанин Аньес

В Боливии экс-президента Жанин Аньес арестовали на четыре месяца

Санта-Круз, 15 марта. Боливийский суд арестовал экс-президента страны Жанин Аньес. В тюрьму также отправились двое ее министров, сообщает TeleSUR.

Заседание боливийского суда 14 марта продолжалось девять часов. В итоге было принято решение об аресте Аньес и двух членов ее кабинета — экс-министров юстиции и энергетики Альваро Коимбра и Родриго Гусмана — на четыре месяца. Временный президент и члены ее команды будут отбывать срок в тюрьмах города Ла-Пас.

Прокуратура запрашивала для Аньес полгода предварительного заключения. Судья сочла срок чрезмерным, однако отметила, что существует высокий риск того, что экс-президент может скрыться, учитывая обстоятельства ее задержания: лидер оппозиции попыталась обмануть полицию и организовала подставной автомобильный кортеж, чтобы изобразить, что она уже покинула страну. Однако боливийские правоохранители не поддались на провокацию и задержали Аньес в доме ее матери, где она пряталась в подкроватном ящике для белья.

Временного президента и членов ее команды обвиняют в терроризме и организации государственного переворота в Боливии в 2019 году.

В Боливии экс-президента Жанин Аньес арестовали на четыре месяца

Аньес против

Аньес прокомментировала свой арест в Twitter. Она обвинила правящую партию «Движение к социализму» (MAS) в политических преследованиях.

«Решение принимает MAS, а судебная система подчиняется; они отправляют меня на четыре месяца в заключение в ожидании суда за «переворот», который так и не произошел. Призываю верить и надеяться: однажды вместе мы построим лучшую Боливию», — написала Аньес.

Обвинение требует 30 лет тюрьмы

Министр юстиции Боливии Иван Лима заявил, что Жанин Аньес может грозить 30-летний тюремный срок заключения за события 2019 года. Правительство также начнет в ближайшее время еще четыре уголовных дела, связанных с госперевороом.

«То, что мы ищем — это срок в 30 лет, потому что там были массовые убийства, кровавые расправы, множество матерей остались без своих сыновей», — заявил Лима.

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