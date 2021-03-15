Власти Боливии отправили под арест экс-президента Жанин Аньес

Санта-Круз, 15 марта. Боливийский суд арестовал экс-президента страны Жанин Аньес. В тюрьму также отправились двое ее министров, сообщает TeleSUR.

Ex Pdta de facto Jeanine Añez cumplirá la detención preventiva en la cárcel de mujeres de Obrajes. Los dos ex Ministros en el penal de San Pedro de La Paz. Los 3 deben cumplir 4 meses de detención preventiva en la demanda "golpe de Estado". @teleSURtv — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) March 15, 2021

Заседание боливийского суда 14 марта продолжалось девять часов. В итоге было принято решение об аресте Аньес и двух членов ее кабинета — экс-министров юстиции и энергетики Альваро Коимбра и Родриго Гусмана — на четыре месяца. Временный президент и члены ее команды будут отбывать срок в тюрьмах города Ла-Пас.

Прокуратура запрашивала для Аньес полгода предварительного заключения. Судья сочла срок чрезмерным, однако отметила, что существует высокий риск того, что экс-президент может скрыться, учитывая обстоятельства ее задержания: лидер оппозиции попыталась обмануть полицию и организовала подставной автомобильный кортеж, чтобы изобразить, что она уже покинула страну. Однако боливийские правоохранители не поддались на провокацию и задержали Аньес в доме ее матери, где она пряталась в подкроватном ящике для белья.

Временного президента и членов ее команды обвиняют в терроризме и организации государственного переворота в Боливии в 2019 году.

Аньес против

Аньес прокомментировала свой арест в Twitter. Она обвинила правящую партию «Движение к социализму» (MAS) в политических преследованиях.

«Решение принимает MAS, а судебная система подчиняется; они отправляют меня на четыре месяца в заключение в ожидании суда за «переворот», который так и не произошел. Призываю верить и надеяться: однажды вместе мы построим лучшую Боливию», — написала Аньес.

Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un "golpe" que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 15, 2021

Обвинение требует 30 лет тюрьмы

Министр юстиции Боливии Иван Лима заявил, что Жанин Аньес может грозить 30-летний тюремный срок заключения за события 2019 года. Правительство также начнет в ближайшее время еще четыре уголовных дела, связанных с госперевороом.

«То, что мы ищем — это срок в 30 лет, потому что там были массовые убийства, кровавые расправы, множество матерей остались без своих сыновей», — заявил Лима.