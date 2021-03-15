Стало известно о многомиллионных долгах Филиппа Киркорова, Тимати и Давы

Москва, 15 марта. У ряда звезд отечественного шоу-бизнеса есть многомиллионные долги. Некоторые не спешат погашать задолженность, как, например, певец Филипп Киркоров.

У короля российской эстрады есть задолженность по кредитным платежам на 70 млн рублей. Адвокат артиста Александр Добровинский говорил, что латвийский банк, в котором продюсерский центр Филиппа Киркорова брал деньги, обанкротился, а певец не хочет отдавать долг непонятно кому.

Кроме того, у артиста накопилось несколько мелких административных штрафов, в том числе от ГИБДД и за парковку. Это примерно 30 тысяч рублей.

Рэпер Тимати так и не оплатил долг за свой автопарк. У хип-хоп-исполнителя задолженность более 163 тысяч рублей — это все транспортный налог.

Накопил долг и бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой Дава (Давид Манукян). Когда блогер стал встречаться со звездой, выяснилось, что Манукяна ищут судебные приставы Новосибирской области, откуда молодой человек родом. Давид был должен риелторам 1 млн рублей: он взял у них деньги, обязательства не выполнил и возвращать средства не собирался, пишет «Собеседник.ру». Сейчас, как выяснили журналисты, экс-возлюбленный Бузовой отдал долг.

После смерти режиссера Бориса Грачевского стало известно об огромном долге его сына Максима. Мужчина задолжал банку более 1 млрд рублей.