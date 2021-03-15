Билли Айлиш попала в топ-7 звезд с худшими нарядами премии «Грэмми»

Лос-Анджелес, 15 марта. Иностранные звезды блеснули модными нарядами на музыкальной премии «Грэмми», прошедшей в Лос-Анджелесе, однако не всем удалось подобрать удачный образ для мероприятия.

Платья и костюмы знаменитостей оценили представители СМИ, составившие топ-7 худших нарядов «Грэмми». В список попала певица Билли Айлиш, которая пришла на церемонию вручения в костюме странной расцветки. Исполнительница надела митенки, панаму и защитную маску, и все эти аксессуары сшили из той же ткани, что и костюм Айлиш.

Американская рок-певица Бриттани Ховард выбрала платье, которое не подошло по стилю к светскому мероприятию. Наряд исполнительницы больше походил на траурный.

Певица Деби Нова пришла на «Грэмми» в розовом платье с длинным шлейфом. Наряд звезды выглядел так, будто на него разлили фиолетовую краску.

На церемонии отличилась и певица Джулия Майклз. Она появилась на красной дорожке в обтягивающем черном платье с белыми воланами на юбке, которые смотрелись очень странно.

Певица H.E.R. выглядела на светском мероприятии так, будто только что встала с постели. Знаменитость надела широкие брюки и нечто, очень похожее на халат.

В топ-7 исполнительниц с худшими нарядами попала и певица Тейлор Свифт. Она выбрала для церемонии вручения «Грэмми» короткое платье, полностью усыпанное цветами, которое выглядело неуместно.

Последней в антирейтинге стала рэп-исполнительница Doja Cat. Из-за слишком смелого выреза на платье посетители церемонии вручения «Грэмми» получили возможность почти полностью разглядеть грудь певицы.

После прошедшей церемонии исполнительница Бейонсе стала самой титулованной певицей в истории «Грэмми». Она получила 28-ю награду.