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Украинский оппозиционер уверен, что Зеленский всячески провоцирует Байдена на звонок

Украинский оппозиционер уверен, что Зеленский всячески провоцирует Байдена на звонок

Киев, 15 марта. Председатель Днепропетровской молодежной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрий Музыка рассказал о попытках Киева привлечь внимание Вашингтона.

В эфире украинского телеканала «Первый Независимый» Музыка посмеялся над последними внутриполитическими решениями президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что тот делает все, чтобы глава США Джо Байден позвонил ему лично. Сейчас украинский истеблишмент очень ожидает официального телефонного разговора двух лидеров, однако беседа все никак не состоится из-за угрозы импичмента, с юмором отметил блогер.

«Я бы на самом деле на месте Байдена не звонил бы ему, потому что после того, как Трамп (экс-президент США. — Прим. ред.) позвонил Зеленскому, случился первый импичмент. А если серьезно, то он не позвонит ему. Он показывает нам, что мы (Украина. — Прим. ред.) страна вроде как нужная, но не настолько важная. Поэтому Байден что-то передает Зеленскому через третьих лиц», — заявил оппозиционер.

Украинский оппозиционер уверен, что Зеленский всячески провоцирует Байдена на звонок

Подобное поведение очень расстраивает официальный Киев, однако постоянными политическими заискиваниями перед Белым домом построить сильную страну невозможно, уверен оппозиционер. В качестве примера Музыка привел ситуацию с позицией Зеленского по санкциям в отношении олигарха Валерия Коломойского.

«Вбросы с Коломойским? Хотели бы — начали бы борьбу раньше, а пока просто пугают — и его, и всех остальных. Покамест они делают маленькие шажочки и смотрят, позвонит или не позвонит. А он не звонит. И так и будем мелкими шажочками, мелкими скандалами после каждого РНБО (заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.) ждать, позвонит или нет. На самом деле, мы так большую страну хорошую не построим», — заключает молодой политик.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение Белым домом санкций в отношении украинского олигарха Валерия Коломойского. Власти США требуют расследования его деятельности, а сам Зеленский преследованиям предпринимателя препятствовать не собирается.

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