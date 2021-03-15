Украинский оппозиционер уверен, что Зеленский всячески провоцирует Байдена на звонок

Киев, 15 марта. Председатель Днепропетровской молодежной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрий Музыка рассказал о попытках Киева привлечь внимание Вашингтона.

В эфире украинского телеканала «Первый Независимый» Музыка посмеялся над последними внутриполитическими решениями президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что тот делает все, чтобы глава США Джо Байден позвонил ему лично. Сейчас украинский истеблишмент очень ожидает официального телефонного разговора двух лидеров, однако беседа все никак не состоится из-за угрозы импичмента, с юмором отметил блогер.

«Я бы на самом деле на месте Байдена не звонил бы ему, потому что после того, как Трамп (экс-президент США. — Прим. ред.) позвонил Зеленскому, случился первый импичмент. А если серьезно, то он не позвонит ему. Он показывает нам, что мы (Украина. — Прим. ред.) страна вроде как нужная, но не настолько важная. Поэтому Байден что-то передает Зеленскому через третьих лиц», — заявил оппозиционер.

Подобное поведение очень расстраивает официальный Киев, однако постоянными политическими заискиваниями перед Белым домом построить сильную страну невозможно, уверен оппозиционер. В качестве примера Музыка привел ситуацию с позицией Зеленского по санкциям в отношении олигарха Валерия Коломойского.

«Вбросы с Коломойским? Хотели бы — начали бы борьбу раньше, а пока просто пугают — и его, и всех остальных. Покамест они делают маленькие шажочки и смотрят, позвонит или не позвонит. А он не звонит. И так и будем мелкими шажочками, мелкими скандалами после каждого РНБО (заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.) ждать, позвонит или нет. На самом деле, мы так большую страну хорошую не построим», — заключает молодой политик.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение Белым домом санкций в отношении украинского олигарха Валерия Коломойского. Власти США требуют расследования его деятельности, а сам Зеленский преследованиям предпринимателя препятствовать не собирается.