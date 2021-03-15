Уральская воровка наелась чужих ватрушек и попала в руки полицейским

Екатеринбург, 15 марта. Правоохранители смогли задержать мошенницу, обкрадывавшую пенсионеров в Асбесте. Женщину «сдала» обычная ватрушка, которую она ела в гостях у жертвы.

Жительница Асбеста обманывала пожилых людей по-разному, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Она могла представиться соцработником или другим специалистом, а потом узнать у пенсионеров, где они держат ценные вещи. Кроме того, мошенница часто занимала деньги у своих жертв и не возвращала.

Поймать злоумышленницу удалось на ее проколе. Женщина пришла в квартиру к очередной жертве, совершила преступление, а после стала есть ватрушку. Потом стражи смогли установить магазин, где продается такая выпечка, и вычислить любительницу мучного по камерам видеонаблюдения. На допросе задержанная мошенница призналась в совершенных преступлениях.