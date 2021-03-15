Песков не назвал имя кандидата на пост госсекретаря Союзного государства

Москва, 15 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал называть имя кандидата на пост госсекретаря Союзного государства, который заменит Григория Рапоту.

Кандидатуру на замену Рапоты обсуждали президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметил пресс-секретарь главы российского государства.

«Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Я не буду говорить, какую», — отметил Песков.

По его словам, о принятом решении будет объявлено своевременно. Пока в планах высшего госсовета этого не назначено, уточнил спикер Кремля.