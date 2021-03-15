Крым и Севастополь получат 1,4 млрд рублей на ремонт жилых домов

Москва, 15 марта. Кабинет министров России выделит средства для ремонта жилых домов в Севастополе и Крыму. Предполагается перечислить 1,4 млрд рублей.

Об этом сообщили в российском кабмине. Это будут дополнительные средства, которые пойдут на обновление жилищного фонда и капитальный ремонт. Севастополь получит 400 млн рублей, Республика Крым — 1 млрд рублей.

Также правительство выделит 3 млрд рублей на водоснабжение. На эти деньги планируется найти новые месторождения поземных вод, которые можно использовать для питья. Также будут модернизированы региональные сети водоснабжения Севастополя и Крыма.