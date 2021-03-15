Употребление красного мяса и алкоголя повышает риск возникновения рака толстой кишки

Логан, 15 марта. Рацион питания человека может повлиять на развитие онкологических заболеваний толстой кишки. К такому выводу пришли американские ученые.

Диетологи Университета штата Юта, США, разработали диету, способствующую снижению риска возникновения рака толстой кишки. Она также может улучшить состояние кишечника человека.

Ученые выяснили, что значительное влияние на кишечник оказывает частота употребления двух продуктов: красного мяса и алкогольных напитков. Чем чаще человек ест красное мясо, тем выше вероятность развития онкологии. Врачи рекомендуют разнообразить рацион пищей с высоким содержанием клетчатки.

«Питательная диета с высоким содержанием клетчатки не только укрепляет стенки толстой кишки, но и помогает предотвратить геморрой или дивертикулы в толстой кишке», — говорится в тексте научной работы.

Исследователи уточняют, что к таким продуктам относят йогурты, фрукты, овощи, семена и орехи. Добавление этих продуктов в рацион способствует улучшению пищеварения, оздоровлению кишечника и профилактике онкологии.

Ранее сообщалось, что садиться на диету весной опасно. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева. По мнению эксперта, опасность связана с дефицитом витаминов, недостатком солнца и циркуляцией простудных и вирусных заболеваний.