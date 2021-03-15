Мишустин анонсировал выделение средств на водоснабжение Крыма и Севастополя

Москва, 15 марта. Правительство РФ направит на водоснабжение Крыма почти 2,1 млрд рублей и более 1 млрд рублей Севастополю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и реконструкцию региональных сетей водоснабжения. Таким образом удастся обеспечить жителей Крыма дополнительными 88 тысячами кубометров воды, снабжение будет осуществляться без перебоев и отключений.

Еще 1,4 млрд рублей Крым и Севастополь получат на капитальный ремонт жилых домов. Мишустин обратил внимание на необходимость контролировать расходование средств.

Глава Ялты Янина Павленко в понедельник сообщила, что в городе будет проведен ремонт городских водопроводных сетей.