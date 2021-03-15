Иммунолог соотнесла темп вакцинации в России с победой над COVID-19

Москва, 15 марта. 3,5 млн россиян уже получили обе дозы вакцины «Спутник V», что свидетельствует о хороших темпах вакцинации в стране. Об этом в интервью ФАН заявила член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. Она прокомментировала информацию Российского фонда прямых инвестиций о лидерстве России среди стран Европы по числу вакцинированных от новой коронавирусной инфекции.

«Снижается число заболевающих каждый день, так как большая часть уже переболела и еще часть уже вакцинирована. Уже видно, что к нам приходят те люди, которые сидели дома: много пожилых, пациенты с сопутствующими заболеваниями. Обращаются они часто. Это говорит еще и том, что частота тяжелых случаев будет снижаться», — рассказала ФАН иммунолог.

Она отметила, что увеличивать масштабы вакцинации не стоит.

«Темпы не должны быть слишком давящими, отпугивающими население. Если продолжать такими же темпами, как сейчас, мы достаточно скоро — к лету — должны будем эту вспышку погасить», — добавила врач.

Ирина Ярцева при этом отметила, что больше внимания при вакцинации необходимо уделять регионам.

«Большую часть привитых сегодня все-таки составляет Москва. Чем активнее будет проходить вакцинация именно в очаге, тем можно эффективнее бороться с инфекцией», — отметила собеседница ФАН.

При этом иммунолог подчеркнула, что полностью расслабляться даже с наступлением летних месяцев не стоит.

«Никто не исключает, что осенью, когда наложатся сезонные ОРВИ, может быть небольшой подъем. Но к лету должна стабилизироваться ситуация», — предупредила Ирина Ярцева.

15 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона человек. При этом в России число граждан, завершивших курс вакцинации, составило 3,5 миллиона. По словам Дмитриева, Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей.

В этот же день стало известно, что переговоры о покупке «Спутника V» намерен начать Евросоюз. «Спутник V» сегодня является основной вакциной от новой коронавирусной инфекции, которую получают россияне. Во второй половине марта ожидается старт массовой вакцинации вторым официально зарегистрированным в РФ препаратом — «ЭпиВакКороной» от новосибирского научного центра «Вектор».