Страны Европы охватила третья волна коронавируса

Москва, 15 марта. Европейские страны охватила третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость COVID-19 достигла рекордных показателей с начала февраля.

Третья волна коронавируса стремительно распространяется по странам Европы, где наблюдается резкий рост количества новых случаев заболевания. При этом основной причиной происходящего считается появление новых мутаций вируса.

На текущий момент ряд европейских государств планирует в ближайшее время ввести новые и более жесткие ограничительные меры. Так, в Италии зафиксировали свыше 27 тыс. заболевших за сутки. С понедельника большую часть страны ожидает локдаун: магазины и рестораны будут закрыты, а жители смогут покидать дома только ввиду важных обстоятельств.

Во Франции ситуация остается не менее мрачной. Власти страны уже ввели комендантский час и еще ряд ограничений в нескольких регионах. В Германии и Польше количество новых случаев заражения превышает показатель в 10 тыс.

О начале третьей волны уже заявили в правительстве Австрии. Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер сообщил, что сейчас важно не допустить повторения осенней ситуации, когда инфекция получила массовое распространение.