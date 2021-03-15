Максим Фадеев показал трогательное фото с женой на фоне слухов об измене

Москва, 15 марта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев показал нежное фото со своей супругой Натальей. Кадр он опубликовал на своей странице в Instagram на фоне слухов об изменах.

Композитор отмечает со своей супругой важное событие в семейной жизни — у них 15 марта исполнилось 30 лет с момента регистрации отношений. На снимке супруга нежно обнимает Максима и целует его в щеку, Фадеев, довольный, прижимает жену к себе.

«Сегодня у нас с Наташей 30 лет совместной жизни!» — подписал кадр Фадеев.

Поклонники пришли в восторг от кадра, на котором Максим и Наталья счастливы. Супругам пожелали долгой и гармоничной семейной жизни.

«Поздравляю от всей души! Счастья на долгие годы!»; «Поздравляю, вы прекрасная пара! Долгие лета, вам»; «Совет да любовь», — написали фанаты в комментариях под постом.

В прошлом году активно распространялись слухи о романтической связи Максима Фадеева и певицы Ольги Серябкиной. Бывшая солистка группы «Серебро» Лена Темникова в одном из интервью разоткровенничалась насчет романа продюсера и исполнительницы. Серябкина даже покинула продюсерский центр Фадеева и вышла замуж, но от этого слухов об их отношениях меньше не стало.