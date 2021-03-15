Сошедший с рельсов вагон ограничил движение транспорта в аэропорт Тюмени

Тюмень, 15 марта. Движение машин в аэропорт Рощино под Тюменью оказалось ограниченным, так как на железнодорожном переезде с рельсов сошел вагон.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области. Сейчас наблюдается затрудненное движение на Ирбитском тракте. Проблема в том, что железнодорожный вагон перегородил дорогу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД организовали регулировку движения транспорта вручную. Возможно, чтобы разгрузить трассу от пробок, часть машин перенаправят по Старорощинскому шоссе. Важно, чтобы люди вовремя успели в аэропорт и не опоздали на самолет.