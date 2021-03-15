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Общественность ДНР призвала руководство Абхазии освободить задержанного Ахру Авидзбу

Общественность ДНР призвала руководство Абхазии освободить задержанного Ахру Авидзбу

Донецк, 15 марта. Общественность Донецкой Народной Республики направила открытое письмо руководству республики Абхазия с просьбой освободить полковника Авидзбу Ахру Руслановича.

Составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении командира добровольческих подразделений ополчения, героя ДНР, полковника Авидзбы Ахры Руслановича, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия.

«Вместе с Ахрой в неволе оказались и его боевые товарищи – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов. Мера пресечения, по нашему мнению и судя по информации, поступившей в открытый доступ – чрезмерна. Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране его выраставшей», — говорится в письме.

Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.

Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.

Письмо подписали заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, командир батальона «Легион», депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва, председатель правления общественной организации «Оплот Донбасса» Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, командир танковой дивизии Петр Ручьев и другие.

Ранее культурные, общественные и политические деятели России обратились к властям Абхазии с воззванием в защиту политического деятеля Ахры Авидзбы. Вечером 4 марта командир добровольного ополчения с позывным Абхаз был задержан Службой государственной безопасности республики Абхазия.

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