Общественность ДНР призвала руководство Абхазии освободить задержанного Ахру Авидзбу

Донецк, 15 марта. Общественность Донецкой Народной Республики направила открытое письмо руководству республики Абхазия с просьбой освободить полковника Авидзбу Ахру Руслановича.

Составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении командира добровольческих подразделений ополчения, героя ДНР, полковника Авидзбы Ахры Руслановича, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия.

«Вместе с Ахрой в неволе оказались и его боевые товарищи – Станислав Культ, Талех Гасанов и Андрей Лактионов. Мера пресечения, по нашему мнению и судя по информации, поступившей в открытый доступ – чрезмерна. Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране его выраставшей», — говорится в письме.

Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.

Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.

Письмо подписали заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, командир батальона «Легион», депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва, председатель правления общественной организации «Оплот Донбасса» Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, командир танковой дивизии Петр Ручьев и другие.

Ранее культурные, общественные и политические деятели России обратились к властям Абхазии с воззванием в защиту политического деятеля Ахры Авидзбы. Вечером 4 марта командир добровольного ополчения с позывным Абхаз был задержан Службой государственной безопасности республики Абхазия.