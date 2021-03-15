Кибератаки США на Россию превращают Рунет в альтернативу глобальным соцсетям

Российские социальные интернет-ресурсы могут стать конкурентоспособной альтернативой глобальным СМИ и соцмедиа. В этом случае Россия не только укрепит свой статус державы, приверженной традиционным гражданским ценностям, но и усилит собственную кибербезопасность.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший проблематику обеспечения кибербезопасности в РФ.

Кибератаки США набирают обороты

Ни для кого не является секретом, что конфронтация между США и Россией, в том числе в киберсфере, усиливается. РФ регулярно и бездоказательно обвинялась Штатами в «хакерских атаках», при этом наша страна сама часто становилась объектом кибератак как из Северной Америки и Европы, так и с территорий недружественных соседей.

Вот краткая хронология последних событий в этой сфере.

7 марта The New York Times сообщила, что США в ближайшие три недели предпримут ряд кибератак на российские сети. Это, мол, станет ответом администрации президента Джо Байдена на крупномасштабный взлом американских федеральных сетей, обнаруженный в декабре.

9 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что опубликованная NYT информация «является причиной для беспокойства».

10 марта были зафиксированы заметные сбои в работе российских интернет-ресурсов. У многих появились подозрения, что эти проблемы стали следствием анонсированных ранее кибератак со стороны США. Российские власти не стали это ни опровергать, ни подтверждать, но Песков отметил, что за последнее время число атак на сайт Кремля заметно возросло.

«Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — отметил пресс-секретарь президента.

Постоянно увеличивается и количество кибератак на информационные системы Минобороны РФ. По открытым данным, за 2019–2021 годы среднемесячное число атак на указанные системы выросло от 1600 до более 3000.

12 марта Reuters заявил, что США намерены в течение нескольких недель принять меры в отношении тех, кто предположительно ответственен за кибератаку на американские правительственные учреждения через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Поскольку в Вашингтоне привыкли в каждом чихе на территории США винить Москву, аргументируя свои претензии «железобетонными» аргументами в духе «highly likely», можно не сомневаться, кого на этот раз американское руководство «назначит» виновным за инцидент с SolarWinds.

Словом, с подачи Запада кибервойны продолжают набирать обороты, и масштабная кибератака на Россию становится лишь вопросом времени. Любопытно, что США не делают различий между гражданской/коммерческой и государственной/военной инфраструктурами. Соответственно, с точки зрения Вашингтона, в рамках «сдерживания» России или нанесения по ней «ответных ударов» вполне допустимы кибератаки как против сайтов ее государственных ведомств, так и против систем управления стратегических объектов: больниц, АЭС, ГЭС, заводов химической и нефтегазовой промышленности.

Кроме того американские и европейские спецслужбы (а под их эгидой — и украинские) с той или иной степенью эффективности используют технологии по разжиганию социальных конфликтов и распространению дезинформации в социальных сетях через десятки тысяч фейковых аккаунтов.

Таким образом, совершенно не исключено, что следующие волны антироссийских санкций Соединенных Штатов, публичных и не очень, коснутся уже глобального информационного пространства.

Святая вера против безопасности

Заметим, что Интернет перестал быть свободным глобальным информпространством задолго до последних событий. К чему все идет, стало понятно как минимум с начала 2000-х. В далеком уже феврале 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ». Публично и предметно рассматриваться вопросы информационной безопасности в России начали с середины 2010-х.

Что любопытно, обращения к профессиональному сообществу на разных уровнях власти, начиная с президента и заканчивая министром связи, а также отдельными экспертами, например Натальи Касперской, довольно часто наталкивались на непонимание в российском обществе и святую веру, что Интернет будет свободным всегда. Над вопросами кибербезопасности открыто смеялись. Не в последнюю очередь именно такие общественные настроения привели к заметному отставанию России в плане организации собственного коммерческого сегмента Глобальной сети, включая массовый хостинг и различные сетевые ресурсы.

Тем не менее, необходимость развития национального сектора Интернета руководством страны была осознана, следствием чего стало появление так называемого «закона о суверенном Интернете», под которым понимался федеральный закон от 1 мая 2019 года №90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предусматривал создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного управления и так далее. В том же году Минкомсвязи провело учения по целостности и устойчивости функционирования Интернета к негативным внешним воздействиям на территории России.

Наконец, в августе 2020 года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство должно иметь реальную возможность управлять своим информационным пространством как одним из признаков суверенитета и что для этого разработана соответствующая концепция.

Суверенизация Интернета

Безусловно, у руководства России были все основания для реализации вышеперечисленных инициатив. Главной причиной действий правительства РФ по претворению в жизнь того, что скептики прозвали «политикой интернет-огораживания», стала агрессивная политика США в отношении не только России, но и Китая.

При этом Москва в полной мере оценила опыт Пекина, который заранее подготовил свой суверенный региональный сегмент Глобальной сети. Данный опыт представлял для России интерес, в первую очередь, в вопросе создания эффективной защиты национальной сети и государственных серверов.

Также российские власти анализировали эффективность кибератак, которые США и Израиль предпринимали против ресурсов Ирана. Немало полезной информации Москва почерпнула и из действий Анкары, неоднократно реализовывавшей различные сценарии ограничения и полной остановки сетевого трафика, одновременно обеспечивая защиту своих государственных серверов.

Таким образом, инициированное Соединенными Штатами новое «интернет-обострение» для России не стало откровением. При этом усиление функций централизации управления явилось для Москвы важным, но не единственным этапом создания национального сегмента Глобальной сети. Сейчас наша страна в любой момент может столкнуться с актами киберагрессии против своих государственных ведомств, хранилищ информации, а также систем передачи данных.

Получается, что общую, глобальную проблему суверенизации Интернета можно разделить на две части.

Во-первых, это вопрос управления и защиты национальных систем управления и хранения данными. Здесь необходима эффективная система защиты — глобальный фаервол, фильтр, обеспечивающий стабильность и безопасность работы национального сегмента Сети. Это вполне осязаемая и практически ориентированная проблема, аналогичный опыт решения которой Россия уже может использовать.

Во-вторых, это создание национального информационного сегмента. Здесь мы имеем в виду как хард, так и софт. Сейчас подавляющее большинство российских доменов расположены на серверах Европы, Соединенных Штатов и, частично, Азии. Российский хостинг имеет весьма скромные показатели. Наша страна может пока похвастаться крайне малым числом собственных русскоязычных социальных ресурсов, в первую очередь — в стремительно растущем сегменте видеоконтента.

Все это — проблемы, которые не замыкаются только на российскую территорию. В конце концов, мы имеем огромную многомиллионную русскоязычную аудиторию на территории не только страны СНГ, но и по всему миру. Запрос на российские контент и софт огромный! Если мы хотим иметь не на словах, а на деле инструменты для проецирования «мягкой силы» за рубеж, нам жизненно необходимо масштабное расширение отечественных софта и контента.

Еще один аспект, который должен активно подгонять работы по расширению национального хостинга, заключается в том, что сейчас отключение России от Глобальной сети будет иметь для нас очень болезненные последствия. В первую очередь ляжет практически весь коммерческий Интернет, базирующийся на хостах Европы. Кроме того, отключение доменов от социальных сетей ударит как по общественным настроениям, так и по тому же рекламному рынку.

Однако любые риски создают поле не только для негативных последствий, но и для позитивных возможностей.

Позитивные возможности

Важно понимать, что задачи по созданию национального сегмента Интернета в России имеют очень широкие перспективы развития. Как бы странно это ни прозвучало, но наша страна до сих пор имеет одно из самых либеральных законодательств в вопросах управления сетевыми данными. США в ходе введения тотальной политической цензуры, в том числе и путем физического отключения хостинга, буквально похоронили одну из своих базовых ценностей — право на свободу слова. Сейчас это брошенное американцами «знамя» вполне по силам подхватить России: в конце концов, свобода слова — это очень по-русски.

Бескрайние российские просторы создают огромный перспективный рынок по созданию нейтральной территории хостинга. Декларирование на этом рынке базовых ценностей гражданских свобод может привлечь в Россию не только инвестиции, но и технологии. Российские власти, в отличие от американских, не ставят себе целью достижение глобального контроля над интернет-пользователями. Нет у нас и стремления к полной «герметизации» своего сетевого пространства. Открытая, но безопасная софт- и хард-платформа Глобальной сети, созданная в России, таким образом может стать отличной альтернативой ресурсам американских IT-гигантов, чье стремление к тотальной цензуре уже превратило их в подобие тоталитарной секты.

Пора делать выводы.

На данный момент Россия имеет серьезные уязвимости в коммерческом сегменте Интернета, и в первую очередь — в национальном хостинге и базовых коммуникационных (социальных) ресурсах. Но это же обстоятельство создает для российских сетевых ресурсов и огромные перспективы роста — как нейтральной, свободной от тотальной цензуры территории данных. Национальные интернет-ресурсы могут стать конкурентоспособной альтернативой глобальным СМИ и соцмедиа. Этим Россия укрепит и возвысит свой статус державы, приверженной традиционным гражданским ценностям. И, разумеется, это также будет способствовать укреплению кибербезопасности нашей страны.