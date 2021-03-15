Песков переадресовал вопрос о местонахождении Навального

Москва, 15 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, где сейчас находится отбывающий наказание блогер Алексей Навальный.

Представитель Кремля в заявлении для прессы отметил, что для этого есть ФСИН.

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что, опять же, администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Навальный является одним из осужденных, который отбывает наказание по решению суда. По его словам, Кремлю не предоставляют информацию о том, где отбывают срок осужденные.