Бывший муж Татьяны Арнтгольц восхитился ее снимком

Москва, 15 марта. Актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала фото 20-летней давности, сделанное на съемках популярного сериала Next. Кадр прокомментировал бывший супруг звезды Иван Жидков.

На размещенном в Instagram снимке Татьяна позирует с актером Александром Лойе, который исполнил в сериале Олега Фомина одну из главных ролей. Снимок был сделан в теплое время года — на Татьяне легкий сарафан и экипировка (наколенники и налокотники).

«Мое первое взрослое кино… Сериал Next Реж. О. Фомин. Я и Сашка Лойе 20 лет назад», — написала 38-летняя актриса.

Фотографию 20-летней давности оценили поклонники знаменитости. Они оставили звезде театра и кино десятки теплых слов. Не прошел мимо и бывший супруг артистки Иван Жидков.

«Танюля — звезда», — восхищенно написал Иван, добавив эмодзи в виде звезд.

Татьяна Арнтгольц вышла замуж за Ивана Жидкова осенью 2008 года. Звездная пара через год стала родителями — на свет появилась дочь, которую они назвали Марией. Однако их союз был недолгим. Уже летом 2013 года пара развелась.

В прошлом году Татьяна стала женой актера Марка Богатырева. Влюбленные были вместе всего два года до того, как пойти в ЗАГС. Впрочем, длительность отношений не влияет на супружескую жизнь.