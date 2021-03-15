Режим повышенной готовности в Марий Эл будет действовать до 18 апреля

Йошкар-Ола, 15 марта. Режим повышенной готовности на фоне коронавирусной инфекции продлил в Марий Эл глава республики Александр Евстифеев. Указ будет действовать до 18 апреля.

Согласно документу, в Марий Эл сохраняется ряд ограничений. Запрещено проведение публичных, развлекательных, зрелищных массовых мероприятий. Жители региона обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в публичных местах, передает «МедиаПоток». При этом новым указом снимается запрет на проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

Также разрешается совершать поездки в зарубежные страны. Работодатели могут переводить сотрудников в офисы. Отменены рекомендации по самоизоляции для людей, которые состоят в группе риска. В республике возобновляют работу учреждения библиотечного типа. Регистрацию брака разрешено проводить без ограничения количества гостей.

До этого россиян призвали соблюдать санитарные требования на фоне коронавируса после смягчения ограничительных мер. Заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.