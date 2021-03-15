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Кремль не считает своей прерогативой проверку информации о «казнях» в Чечне

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Кремль не считает своей прерогативой проверку информации о «казнях» в Чечне

Москва, 15 марта. Кремль знаком с информацией о «казнях» в Чечне, но не считает проверку этого своей прерогативой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Дмитрий Песков уверил представителей СМИ, что не существует никакого избирательного подхода к Чечне в плане работы сотрудников правоохранительных органов. В Кремле знакомы с публикациями о якобы казнях на территории Чечни.

«Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться», — подчеркнул Песков.

Слухи о якобы казнях в Чечне распространило издание «Новая газета». Издание опубликовало материал о том, как в республике проходят «внесудебные казни».

Во время брифинга официальный представитель Кремля прокомментировал задержания участников форума муниципальных депутатов. По словам Пескова, причиной задержания могли стать нарушения, которые были зафиксированы на мероприятии.

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