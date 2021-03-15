Песков отказался отвечать на вопрос, соблюдает ли Путин пост

Москва, 15 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, соблюдают ли пост президент России Владимир Путин и его семья.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что информация о том, соблюдает ли Владимир Путин церковный пост, относится к личному пространству.

«Это личное дело каждого. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос», — сказал официальный представитель Кремля.

Отметим, 15 марта у православных христиан начинается пост. Ранее вирусологи сообщили, можно ли проходить вакцинацию от коронавируса во время Великого поста.