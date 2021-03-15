«Вы за фотошоп или против?»: Рудова выложила откровенное фото в бикини у бассейна

Москва, 15 марта. 37-летняя актриса Наталья Рудова может похвастаться идеальными формами. Блондинка много времени уделяет спорту, не забывает про кардиотренировки, строго следит за питанием, и важно отметить, выглядит просто безупречно, сообщает Teleprogramma.pro. На своей странице в Instagram, девушка часто публикует откровенные фотографии. Ей, действительно, есть что показать поклонникам. На этот раз она опубликовала снимок из бассейна, где запечатлена в бикини мандаринового оттенка.

«А вот реальное фото! А вы за сильный фотошоп или против?» — спросила у подписчиков актриса.

В прошлом году поклонники стали подозревать Наталью в беременности. Актриса долгое время хранила молчание, а затем опровергла слухи. О личной жизни Наталья Рудова предпочитает не распространяться.

Но домыслы и слухи о мужчинах актрисы все же доходят до масс. Из-за эффектной внешности девушки ей приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Так, в 2007 году, по слухам девушка закрутила кратковременный роман с актером Кириллом Сафоновым, с которым вместе снимались в сериале «Татьянин день».

Существует мнение, что спустя год Рудова начала встречаться с певцом Дмитрием Колдуном. По словам сплетников, отношения пары начались после их совместного участия в программе «Две звезды», а расстались они в 2010-м.

После популярности из-за роли в сериале «Татьянин день», актриса не раз заявляла, что пока не готова к замужеству и серьезным отношениям. В молодости актриса предпочитала проводить время с друзьями на шумных вечеринках.

Ранее ФАН писал о том, почему актрисе мешает ее внешность.