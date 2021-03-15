Адвокат рассказала, что грозит за неуплату штрафов

Административный штраф — это один из видов административного наказания, применяемого за совершение административных правонарушений. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Об этом в комментарии ФАН рассказала адвокат Юлия Кузнецова.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, виновному лицу предоставляется 10 дней на обжалование постановления и по истечении этого срока еще 60 дней на оплату, всего 70 календарных дней. Срок исчисляется со следующего дня с момента получения самого постановления.

При наличии уважительных причин, затрудняющих оплату штрафа, суд по заявлению должника может предоставить рассрочку или отсрочку уплаты данного штрафа. Если должник не уплатил штраф, то может наступить ряд неблагоприятных последствий:

Первый пункт. Должник может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неуплату штрафа в установленный законом срок.

После составления протокола об административном правонарушении за уклонение от уплаты административного штрафа материал передается в мировой суд на рассмотрение, по результатам которого судья в случае привлечения должника к ответственности применяет следующее наказание:

— административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,

— административный арест на срок до 15 суток,

— обязательные работы на срок до 50 часов.

При этом должник не освобождается от уплаты первоначального штрафа.

Второй пункт. Постановление об административном правонарушении о назначении штрафа может быть передано в службу судебных приставов. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство на основании данного постановления и не позднее следующего дня направляет должнику данное постановление по его адресу регистрации. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» должнику предоставляется пять календарных дней для добровольного исполнения — уплаты штрафа, после чего судебный пристав вправе применить меры принудительного характера по своему усмотрению в целях получения с должника денежных средств для оплаты штрафа.

Мерами принудительного исполнения являются:

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;

2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником: зарплату, пенсии, пособии и так далее;

3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде;

4) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц.

«Также судебный пристав вправе в случае неисполнения должником решения об уплате штрафа в пятидневный срок принять решение о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 7% от суммы штрафа. Но не менее 1 000 рублей, который подлежит зачислению в федеральный бюджет», — пояснила Юлия Кузнецова.

По ее словам, временно приостановить водительское удостоверение судебный пристав вправе, только если административный штраф, подлежащий уплате, был назначен за нарушение порядка пользования специальным правом.

«А по таким штрафам, назначаемым за превышение скорости, парковку, разметку — судебный пристав-исполнитель не вправе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником правом на управление автомобилем», — добавила она.

Судебный пристав вправе ограничить выезд гражданина за пределы РФ в случае, если должник злостно уклоняется от уплаты штрафа:

— если сумма долга по штрафам будет более 30 тысяч руб.;

— если сумма штрафа более 10 тысяч руб., но менее 30 тысяч руб., но по истечении двух месяцев со дня окончания пятидневного срока, предназначенного для добровольного исполнения.

Данное решение об ограничении выезда гражданина за пределы РФ судебный пристав вправе самостоятельно применять, если штраф был назначен по судебному решению. Если же штраф был назначен на основании постановления ГИБДД и иных госорганов, то пристав может обратиться в суд с заявлением об ограничении должнику выезда за пределы РФ, и уже на основании судебного решения данный выезд может быть ограничен.

Наложение ареста на автомобиль возможно только:

— если у должника отсутствуют денежные средства на счетах;

— стоимость автомобиля равна сумме штрафов.