Российский сенатор рассказал, почему Китай назло Украине изменил позицию по Крыму

Ситуация с приватизацией «Мотор Сич» показала, что Украина готова двигаться в фарватере Запада в ущерб своим интересам. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75% акций компании, но официально сделка не оформлена, поскольку ее заблокировали киевские власти после того, как на украино-китайский бизнес обратили внимание американские власти.

Помимо этого, на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о национализации завода. Таким образом киевские власти захотели отобрать его у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings, не предлагая при этом компенсацию. Примечательно, что после таких известий в Крым с рабочим визитом прибыла делегация бизнесменов из Китая. Полуостров привлекает инвесторов из Поднебесной своим туристическим потенциалом, кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино, кондитерские изделия и продукция агропромышленного комплекса.

На это обратили внимание и на Украине. Так, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что визит китайской делегации в Крым — ответ Пекина на решение Киева отобрать «Мотор Сич».

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг передумал и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии для налаживания партнерских отношений», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Российский политик Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей оценил заявление Вадима Рабиновича о том, почему Китай назло Украине изменил позицию по Крыму. По его словам, ситуация с «Мотор Сич» показала, что Киев готов двигаться в фарватере Запада в ущерб своим интересам.

«В словах Рабиновича есть логика. Китай всегда интересовался Крымом, но ранее никаких делегаций на предпринимательском и государственном уровнях не было. Визит китайской делегации на территорию полуострова мы оцениваем положительно. Мы понимаем также, что сегодня Украине очень непросто, поскольку она ориентирована на американцев и европейцев», — сказал собеседник ФАН.

Член Совета Федерации рассказал и о том, как жители Крыма относятся к признанию странами Запада принадлежности полуострова к России. По его словам, самое главное, что Крым вернулся в родную гавань.

«Нельзя сказать, что мировое сообщество любит американцев и европейцев. Многие просто боятся, поэтому вынужденно идут в русле западных политиков. Но я уверен, что количество стран, которые признают Крым неотъемлемой частью Российской Федерации, будет только увеличиваться. У крымчан постоянно спрашивают о том, как мы относимся к факту признания полуострова той или иной страной? Честно говоря, для нас самое главное, что Россия приняла нас в свой состав и признает Крым своей родной частью. Россия — наша Родина, мать и отец. Но если и другие страны признают Крым и будут с нами сотрудничать — хорошо. Во всяком случае это позволит эффективно развивать экономические связи», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей крымчанка честно рассказала, почему больше никогда не поедет работать на Украину.