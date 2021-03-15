Представители ливанской партии «Хезболлах» прибыли в Россию

Москва, 15 марта. Делегация ливанского движения «Хезболлах» прибыла в РФ для переговоров с представителями российского Министерства иностранных дел.

Парламентская фракция во главе с ее лидером Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в МИД России. В последний раз глава ливанской партии посещал Россию в 2011 году.

В июле 2019 года США объявили о санкциях в отношении нескольких ливанских политиков. Депутат от партии «Хезболлах», против сторонников которых были введены ограничительные меры, назвал решение Вашингтона унизительными для Ливана.