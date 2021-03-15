Отец с сыном сгорели после взрыва электросамоката в Сочи

Сочи, 15 марта. Взрыв электросамоката привел к смерти мужчины и его ребенка. Жертвы трагедии сгорели в квартире, где произошел хлопок.

Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств гибели жителя Сочи и его ребенка в квартире. Инцидент произошел в одном из домов на Красноармейской улице. В какой-то момент в помещении взорвался электросамокат. Образовавшееся пламя охватило квартиру, и в ней начался пожар. Глава семейства и его сын погибли на месте ЧП, а мать ребенка успела выбраться наружу через окно.

Основной причиной случившегося стражи порядка считают взрыв самоката. Однако при этом существует и другая версия, связанная с воспламенением неисправной проводки. На данный момент они проверяются.