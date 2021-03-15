Пекин, 15 марта. Намерения Киева устроить для России ловушку могут обернуться печальными территориальными потерями для украинской стороны. ВСУ не смогут противостоять донбасскому ополчению.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская армия вновь начала стягивать военную технику к линии соприкосновения. Такие действия свидетельствуют о намерениях Киева переходить к более активным действиям в зоне Донбасса, полагают аналитики китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

По словам аналитиков, украинская сторона рассчитывает на поддержку США в эскалации конфликта, которые захотят обвинить во всем Россию, а после ввести новые санкции.

Однако Киев не учитывает весьма важный факт, полагают эксперты. В последние годы боевая мощь Донбасса в разы увеличилась. К тому же была внедрена внушительная оборонительная система, одолеть которую будет довольно проблематично для ВСУ.

«Если ополчение вновь нанесет поражение украинской армии, то Киев рискует потерять контроль над всеми восточными территориями, включая Днепр», — предполагают китайские аналитики.

Таким образом, военная кампания может обернуться внушительными потерями для Киева, а также усугубить экономическое положение страны, резюмировали авторы.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила ВСУ в возобновлении обстрелов Донбасса.