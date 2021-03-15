Сын Алибасова показал воссоединение продюсера с бывшей женой

Калининград, 15 марта. Основатель группы «На-На» Бари Алибасов воссоединился с бывшей женой в Калининграде, рассказал сын продюсера, являющийся полным тезкой своего отца.

Сейчас 73-летний шоумен понемногу восстанавливается после операции на ноге. Алибасов-старший вынужден передвигаться на инвалидном кресле, поэтому ему помогают близкие люди. Рядом с продюсером оказалась его бывшая супруга и мать Алибасова-младшего Елена Уронич, которая неоднократно была пациенткой психиатрических клиник.

«У меня суперновость! Папа наконец-то ест за столом сам! Как тебе твое новое транспортное средство?» — обратился к отцу сын основателя «На-На».

Алибасов-младший снял воссоединение продюсера с бывшей женой на камеру, однако Уронич очень не хотела оказаться в кадре, поэтому быстро скрылась в туалете. Видео попало в распоряжение издания «СтарХит». На кадрах шоумен рассказал, что ему уже доводилось пользоваться инвалидной коляской.

Сейчас Алибасов-старший женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. В конце прошлого года они практически развелись, но в итоге артистка отменила расторжение брака. При этом сама супруга продюсера давно не виделась с мужем.