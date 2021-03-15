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Экономика

Россиянам объяснили негативный эффект от раздачи «вертолетных денег»

Россиянам объяснили негативный эффект от раздачи «вертолетных денег»

Москва, 15 марта. Раздачу гражданам «вертолетных денег» для стимулирования потребительского спроса оценил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау.

Эксперты ввели этот термин, изучая опыт Великой депрессии 1930-х годов. При структурном кризисе важно предоставлять экономике ликвидность. Тогда экономические агенты, получившие «вертолетные деньги», будут использовать их для увеличения спроса на потребление или инвестиции, пояснил Мау в интервью «Российской газете».

Однако нынешняя ситуация принципиально иная, потому что кризис начался с остановки предложения. «Вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, спровоцируют потребительскую и фондовую инфляцию. Эмитированные в результате количественного смягчения деньги идут сейчас прежде всего в сбережения и рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке, а это усиливает неравенство в обществе.

Просто раздать людям деньги недостаточно, ведь ключевым является желание экономических агентов использовать их на текущее или инвестиционное потребление, но в большинстве ведущих стран мира этого пока не происходит, добавил Мау.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов ранее отметил, что Россия не может позволить себе использовать такие меры поддержки населения во время пандемии COVID-19, как Соединенные Штаты.

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