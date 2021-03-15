Россиянам объяснили негативный эффект от раздачи «вертолетных денег»

Москва, 15 марта. Раздачу гражданам «вертолетных денег» для стимулирования потребительского спроса оценил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау.

Эксперты ввели этот термин, изучая опыт Великой депрессии 1930-х годов. При структурном кризисе важно предоставлять экономике ликвидность. Тогда экономические агенты, получившие «вертолетные деньги», будут использовать их для увеличения спроса на потребление или инвестиции, пояснил Мау в интервью «Российской газете».

Однако нынешняя ситуация принципиально иная, потому что кризис начался с остановки предложения. «Вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, спровоцируют потребительскую и фондовую инфляцию. Эмитированные в результате количественного смягчения деньги идут сейчас прежде всего в сбережения и рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке, а это усиливает неравенство в обществе.

Просто раздать людям деньги недостаточно, ведь ключевым является желание экономических агентов использовать их на текущее или инвестиционное потребление, но в большинстве ведущих стран мира этого пока не происходит, добавил Мау.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов ранее отметил, что Россия не может позволить себе использовать такие меры поддержки населения во время пандемии COVID-19, как Соединенные Штаты.