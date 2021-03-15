Власти Австрии заявили о начале третьей волны коронавируса в стране

Вена, 15 марта. Глава Министерства здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции в стране.

По его словам, в Австрии сейчас наблюдается третья волна пандемии, которая также во многих случаях фиксируется и по всей Европе. Аншобер в эфире местной радиостанции сообщил, что сейчас важно не допустить повторения осенней ситуации, когда инфекция получила массовое распространение.

Глава австрийского Минздрава считает, что избежать роста заболеваемости можно с помощью организованного тестирования населения при выезде из регионов, которые наиболее затронула пандемия.

Об угрозе третьей волны COVID-19 ранее рассказал латвийский министр экономики Даниэль Павлютс. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Латвии остается на стабильно высоком уровне, отметил чиновник.