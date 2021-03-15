Эксперт объяснил, как во главе государств оказываются «случайные» люди

В современном мире все чаще группы элит продвигают на пост глав государств медийных личностей ради возможности управлять страной, оставаясь при этом в тени. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт указал на отличительную особенность, которую он наблюдает в последнее время по всему миру.

«Все чаще и чаще мы видим ситуацию, когда на пост главы государства некими группами влияния выдвигаются люди, которые не имеют опыта государственного и вообще хоть какого-то управления, даже районом. И народ прекрасно их избирает. Пример — тот же Владимир Зеленский», — сообщил собеседник ФАН.

Николай Григорьев поделился своим мнением о причине возникновения подобной тенденции.

«Во всем мире идет своеобразная новая волна популизма. Медийность персонажа становится основополагающим фактором. Те же, кто на самом деле «дергает за ниточки», все чаще предпочитают оставаться в тени. Управляют государствами, скажем так, элиты», — пояснил маркетолог.

Он указал на глубинный конфликт, который заложен в самой основе демократических процессов.

«Просто есть разные виды деятельности. Если человек отдал 15-20 лет спорту, тренируясь по восемь часов каждый день, то он настоящий герой. Однако кто-то в это время учил социологию, экономику, юриспруденцию, работал руководителем и малых коллективов, и больших районов. Первый — хорошо известен и любим народом, второго — никто не знает, но он профессиональный управленец. Так кто должен представлять народ? Это очень интересный вопрос», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Николай Григорьев предрек герцогине Сассекской Меган Маркл пост президента США и роль марионетки.