Военный эксперт: боевая машина поддержки танков «Терминатор» оправдывает свое название

Вашингтон, 15 марта. Боевая машина поддержки танков «Терминатор» не зря получила свое название, взятое из фантастического фильма, поскольку арсенал у нее внушительный.

Американский военный эксперт Питер Сучиу изучил возможности российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» и счел ее оправдывающей свое грозное название. Свои рассуждения он изложил в статье для популярного военно-политического обозрения The National Interest, которую для русскоязычных читателей перевело издание «НьюИнформ».

Питер Сучиу рассказал о недавних первых учениях «Терминаторов», во время которых БМПТ действовали совместно с боевыми порядками танков Т-72Б3М. Во время маневров экипажи боевых машин поддержки танков использовали весь арсенал, в который входят две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм пулемет Калашникова, автоматические гранатометы АГ-17Д и противотанковые ракетные установки «Корнет». Американский эксперт подчеркнул, что «Терминаторы» были разработаны для ведения боевых действий в городских условиях.

Эти машины скоро могут получить новые «умные» боеприпасы с дистанционным подрывом. Федеральное агентство новостей в конце февраля сообщило, что государственные испытания боеприпасов начнутся в апреле.

Британские парламентарии из комитета по обороне, проанализировав состояние танковых войск Соединенного Королевства, пришли к выводу, что в случае войны с Россией британские танковые подразделения потерпят поражение, сообщал телеканал RT.