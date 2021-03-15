Умершая от вакцины AstraZeneca датчанка имела необычную клиническую картину

Копенгаген, 15 марта. Женщина, которая умерла после прививки вакциной AstraZeneca в Дании, имела нестандартную клиническую картину, сообщили специалисты датского медицинского агентства.

Изучением истории болезни датчанки, которая скончалась после введения инъекции препарата AstraZeneca, сейчас занимаются медики. Как отмечают эксперты, у нее был низкий уровень тромбоцитов, низкое количество тромбов в крупных сосудах и кровотечение.

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca на две недели приостановлена в Нидерландах. Об этом ранее сообщили в министерстве здравоохранения, благосостояния и спорта страны.