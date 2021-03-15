Дипломат из США назвал причины несостоявшегося телефонного разговора между Байденом и Зеленским

Вашингтон, 15 марта. Американский дипломат Вильям Тейлор рассказал о причинах несостоявшегося телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам дипломата, администрация Байдена сейчас занимается более важными задачами, которые касаются «дел внутри страны и за ее пределами». Киеву не стоит переживать. Очередь дойдет и до звонка Владимиру Зеленскому.

«У президента Байдена на повестке дня очень много вопросов, касающихся американской экономики, борьбы с пандемией и так далее. То есть, он пытается сосредоточиться на всех вопросах в своей работе», — сказал Тейлор.

Политик отметил, что американский президент уже сделал заявление по Украине, несмотря на то, что телефонный разговор еще не состоялся.

«Госсекретарь тоже уже сказал все, что можно, об Украине. Министр обороны США также говорил по телефону с министром обороны Украины. Это обычная процедура — все то, что происходит в рамках устойчивых, дружественных, партнерских отношений между странами», — сказал дипломат.

Посол также отметил, что вести телефонные переговоры не обязательно, так как между странами и так существует «большая история взаимодействия».

Ранее украинская власть призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим», передает «Национальная служба новостей». Ограничения касаются газопровода «Северный поток — 2».

Несколько республиканцев в Палате представителей США отправили письмо главе Государственного департамента США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность действиями Вашингтона в вопросе санкций в отношении проекта.