Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова застряла на Шри-Ланке

Москва, 15 марта. Актриса Екатерина Кузнецова уже несколько месяцев находится с возлюбленным на Шри-Ланке и не может вернуться в Россию. Но девушка не горюет по этому поводу.

Артистка проводит время со своим спутником жизни, у которого на острове связанный с серфингом бизнес. Девушка три месяца назад приехала к любимому и, как положено, сперва пробыла две недели на карантине.

Первая неделя карантина прошла легко, а со второй начались проблемы. Кузнецова пыталась бороться со своим эмоциональным состоянием и однажды приметила около виллы спа-салон, откуда выходили довольные люди.

«И я попыталась как-то заманить женщин, которые там работают, к себе, мечтая о массаже. Но это было бы незаконно», — призналась знаменитость.

Несмотря на то, что карантин уже завершился, возвращаться на родину Екатерина не спешит. Уже несколько месяцев влюбленные наслаждаются живописными пейзажами Шри-Ланки.

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