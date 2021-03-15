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Гастроэнтеролог Панова дала советы по соблюдению поста без вреда для здоровья

Гастроэнтеролог Панова дала советы по соблюдению поста без вреда для здоровья

Москва, 15 марта. Рекомендации, которые позволят соблюдать Великий пост, не навредив здоровью, дала врач-гастроэнтеролог, кардиолог медицинского центра «МегаКлиник» Юлия Панова.

Великий пост заключается в том, чтобы соблюдать умеренность во всем: от питания до развлечений. На время поста следует отказаться от мяса, рыбы, яиц и молока. В этот период нужно питаться овощами, фруктами, крупами, грибами и бобовыми. Если человек решил поститься, ему нужно пересмотреть весь рацион, объяснила в беседе с ТАСС Панова.

Белки нужно восполнять за счет бобовых. Не допустить дефицита жиров позволят орехи и семечки. Также можно включать в питание протеиновые смеси и продукты с йодом и железом. Самая частая ошибка в том, что люди в первый завтрак после окончания поста включают стейки, яйца и рыбу. Это дает излишнюю нагрузку на организм после перерыва. Рекомендуется вводить подобные продукты постепенно.

До этого россиянам рассказали об особенностях Великого поста. Также корреспонденты объяснили, сколько длится этот период и какими сопровождается традициями.

Ранее вирусологи сообщили, можно ли проходить вакцинацию от коронавируса во время Великого поста. У православных он начинается с 15 марта, передает «Ридус».

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