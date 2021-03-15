Гастроэнтеролог Панова дала советы по соблюдению поста без вреда для здоровья

Москва, 15 марта. Рекомендации, которые позволят соблюдать Великий пост, не навредив здоровью, дала врач-гастроэнтеролог, кардиолог медицинского центра «МегаКлиник» Юлия Панова.

Великий пост заключается в том, чтобы соблюдать умеренность во всем: от питания до развлечений. На время поста следует отказаться от мяса, рыбы, яиц и молока. В этот период нужно питаться овощами, фруктами, крупами, грибами и бобовыми. Если человек решил поститься, ему нужно пересмотреть весь рацион, объяснила в беседе с ТАСС Панова.

Белки нужно восполнять за счет бобовых. Не допустить дефицита жиров позволят орехи и семечки. Также можно включать в питание протеиновые смеси и продукты с йодом и железом. Самая частая ошибка в том, что люди в первый завтрак после окончания поста включают стейки, яйца и рыбу. Это дает излишнюю нагрузку на организм после перерыва. Рекомендуется вводить подобные продукты постепенно.

До этого россиянам рассказали об особенностях Великого поста. Также корреспонденты объяснили, сколько длится этот период и какими сопровождается традициями.

Ранее вирусологи сообщили, можно ли проходить вакцинацию от коронавируса во время Великого поста. У православных он начинается с 15 марта, передает «Ридус».