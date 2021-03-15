Политолог рассказал, как Россия может наказать Украину за водную блокаду Крыма

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью ФАН рассказал, как можно наказать украинских политиков, виновных в водной блокаде полуострова.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что водную блокаду полуострова организовали три бывших местных политика, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией — Андрей Сенченко, Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Кроме того, по его словам, ответственность лежит на бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и нынешнем главе страны Владимире Зеленском, продолжающем начатый курс «варварского отношения к крымчанам».

«Экономический ущерб [от перекрытия Северо-Крымского канала] исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — подчеркнул Константинов, добавив, что намерен инициировать обращение в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады Крыма.

Политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Владимира Константинова. По его словам, что киевские власти хотели всеми способами отомстить крымчанам за воссоединение с Россией.

«Здесь следует заметить, что решение о водной блокаде Крыма с момента возвращения полуострова в состав России просчитывалось со стороны украинских властей практически мгновенно. Я сам во многочисленных интервью в тот период отмечал, что из тех проблем, которые можно спрогнозировать, фактически со 100% уверенностью, водная — самая вероятная. К сожалению, водная блокада оказалась реальностью», — сказал собеседник ФАН.

Специалист также отметил, что украинские политики Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, несмотря на свои миротворческие заявления, хотят обречь жителей полуострова на страдания.

«Упомянутые Константиновым политики активно выступали и выступают с антироссийской позиции. Кроме того, [они] неоднократно заявляли, что приложат все усилия для того, чтобы водная блокада была введена. В этом всем удивляет позиция Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, которые все время кричат о своей заботе о народе, но в это же время готовы обречь жителей Крыма на страдания», — указал специалист.

Владимир Джаралла рассказал, как можно наказать украинских политиков, виновных в водной блокаде полуострова. По его мнению, у некоторых политиков до сих пор есть бизнес на территории Крыма, поэтому он должен быть национализирован.

«Что касается Андрея Сенченко, то было бы очень любопытно, если бы была проведена работа по выявлению его активов на территории Крыма. Как известно, закон о национализации позволяет брать под государственную собственность то, что крымские власти сочтут необходимым. Если подтвердятся слухи, что этот человек до сих пор владеет немалым состоянием в Крыму, то было бы логично национализировать его собственность», — заявил политолог.

Также специалист сообщил, что к водной блокаде также причастны экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Принимая участие в недавней программе с бывшим сотрудником спецслужб Украины Василием Прозоровым, перешедшем на сторону России, я услышал о том, что вопрос водной блокады Крыма был и остается на контроле у СБУ. Вплоть до того, что они при помощи американцев посчитывают объемы употребляемой воды в Крыму из открытых источников, а также отслеживают реакцию крымчан в социальных сетях. Кроме того, решение о введении водной блокады было принято Александром Турчиновым, Валентином Наливайченко и Арсеном Аваковым, которые отвечали за силовые блоки Украины. Таким образом, эти люди с полным основанием могут быть отнесены к тем, кто с самого начала был причастен к антикрымской и антироссийской истерии», — резюмировал Владимир Джаралла.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Крыму нашли способ уберечь Симферополь от перебоев при подаче воды.